Fontivegge, tenta di sequestrare una bambina: arrestato gambiano

Ieri sera, a seguito di chiamata al Numero Unico di Emergenza, il personale della Polizia di Stato di Perugia è intervenuto nei pressi della Stazione di Fontivegge, dove era stato segnalato un tentativo di sequestro di persona ai danni di una minorenne, a seguito del quale ha tratto in arresto un cittadino gambiano, classe 1997, gravato da numerosi precedenti di polizia, per il reato di tentato sequestro di persona aggravato.

Gli agenti delle Volanti, giunti sul posto, hanno trovato 29enne ancora nei pressi della Stazione provvedendo immediatamente a bloccarlo. Successivamente, i poliziotti hanno sentito in merito la richiedente, la quale ha riferito che, poco prima, era stata avvicinata dall’uomo che, nel contesto aveva afferrato, senza un apparente motivo, la figlia tentando di allontanarsi. La donna a quel punto, dopo aver rincorso l’uomo, era riuscita a riprendere la bambina, terrorizzata da quanto accaduto, e a contattare la Polizia di Stato.

Nonostante ciò, l’uomo ha continuato a molestare la minore, fotografandola con il cellulare. Accompagnato in Questura, al termine di alcuni accertamenti che hanno permesso, anche mediante le immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza, di dare riscontro a quanto riferito dalla vittima, l’uomo è stato tratto in arresto per il reato di tentato sequestro di persona aggravato. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, il 29enne è stato trattenuto presso la casa Circondariale di Perugia – Capanne, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

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