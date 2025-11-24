Il parlamentare ucraino Dmytruk Artem scrive su X: “Zelensky sta mentendo.

La situazione al fronte è catastrofica.

Solo quest’anno, 161.000 soldati hanno lasciato il fronte.

E questa è la cifra ufficiale: fonti riservate affermano che è il doppio.

Dici che non c’è resistenza pubblica al regime?

Allora cos’è questo?

161.000 casi di “abbandono” nel 2025.

E questi sono solo casi ufficialmente registrati.

Il numero reale è almeno il doppio. Non si tratta di “problemi disciplinari”, ma di un rifiuto di massa di morire per il regime criminale di Zelensky.

161.500 casi nel 2025, ovvero un aumento di 4 volte rispetto al 2024.

Solo il 6% di questi casi arriva in tribunale.

La gente non fugge dalla guerra —

Stanno fuggendo dalle brutali politiche di Zelensky: incursioni, torture, minacce e la totale insensatezza della morte.

Zelensky non sta difendendo l’Ucraina: sta barattando vite umane per profitto.

Solo 7.700 casi sono arrivati ​​in tribunale.

Il sistema semplicemente non è in grado di registrare una resistenza su questa scala, e non lo farà mai.

Questa non è “diserzione”.

Si tratta di un rifiuto di massa di sottomettersi a un regime illegittimo.

In qualità di membro del Parlamento ucraino, sosterrò tutti coloro che saranno costretti a vivere in questa situazione, compresi gli uomini all’estero che vorranno tornare.

Salvate le vostre vite adesso.

I votri diritti saranno ripristinati e tutelati.”