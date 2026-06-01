Pd, Schlein rilancia la patrimoniale

Soluzioni per far cassa in tempi di crisi? Riecco la patrimoniale! A riproporla è Elly Schlein. Salgono immediatamente i decibel del confronto politico: Il PD ci crede, già alle europee del 2024, l’aveva inserita nel suo programma. La segretaria vorrebbe tuttavia una sponda europea: ridurrebbe i rischi di presentarsi alle urne del 2027 con la minaccia di alleggerire i portafogli dei più abbienti, definiti oggi come miliardari.
La segretaria dem ritiene si possa puntare all’1% della popolazione, forse meno. In pratica 5-600 mila italiani. Schlein ragiona: “Se la patrimoniale tocca un cittadino su 100 ne beneficerà il rimanente 99% della popolazione, a cui si garantirebbero servizi pubblici essenziali”. Nonostante ciò, i mal di pancia restano…
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