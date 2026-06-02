Quattro migranti trovati carbonizzati in auto nel Cosentino, 2 pakistani portati in caserma

Quattro persone carbonizzate sono state trovate in un’auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara, sul versante ionico della provincia di Cosenza. Si tratterebbe, secondo le prime notizie, di quattro migranti di origine pachistana. Dalle prime indiscrezioni sembrerebbe che l’ipotesi più accreditata è che i quattro uomini siano stati uccisi. Due connazionali delle vittime sono stati portati in Questura a Cosenza e sottoposti a interrogatorio. Per gli inquirenti i due pachistani, anche loro braccianti, potrebbero essere i responsabili dei quattro omicidi. Gli investigatori stanno sentendo anche diversi testimoni.

L’allarme e l’intervento dei vigili del fuoco

Intorno alle 13 sono arrivati sul posto i vigili del fuoco dopo la segnalazione di un’auto in fiamme e nel corso dello spegnimento hanno scoperto i cadaveri. Sul tratto di strada interessato sta operando la Polizia stradale ma stanno intervenendo anche gli investigatori della Squadra mobile di Cosenza, oltre ai carabinieri.

Le piste degli inquirenti

Gli investigatori sottolineano che nessuna ipotesi è stata esclusa. Lo stato dei corpi, gravemente compromesso dalle fiamme, non ha ancora consentito di verificare l’eventuale presenza di ferite riconducibili a colpi d’arma da fuoco. Le condizioni del luogo e della vettura al momento dell’intervento dei vigili del fuoco sembrerebbero allontanare la pista di un semplice incidente stradale. Un aiuto decisivo potrebbe arrivare dalle telecamere presenti presso il distributore di carburante e nelle aree circostanti.

Esclusa la matrice mafiosa

Nel caso in cui venisse confermata la pista dell’omicidio, gli investigatori non ritengono al momento plausibile un collegamento con la ‘ndrangheta. In passato le cosche hanno utilizzato il fuoco per cancellare le tracce delle vittime, ma sempre in zone isolate e di campagna, non in un distributore lungo una strada ad alta percorrenza.

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