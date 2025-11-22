Napoli, colpito da uno sparo alla testa: morto 19enne

ImolaOggiCRONACA, News 2025

malore ambulanza

Un 19enne Ã¨ morto nella notte a Napoli dopo essere stato raggiunto da un colpo di pistola alla fronte

Alcuni amici lo hanno accompagnato d’urgenza all’ospedale, dove il ragazzo Ã¨ apparso subito in condizioni disperate. Sul posto Ã¨ intervenuta la Squadra mobile. I testimoni hanno raccontato che si trovavano a bordo di un’auto, quando hanno sentito un forte rumore e si sono accorti che il loro amico era stato colpito alla testa.

L’episodio Ã¨ avvenuto intorno all’una e mezza. Il giovane era stato ricoverato in prognosi riservata ed Ã¨ deceduto dopo poco tempo. Il proiettile Ã¨ entrato e uscito dalla fronte del 19enne, non lasciandogli scampo

Dalle prime indagini della polizia, Ã¨ emerso il presunto coinvolgimento della vittima nello spaccio di droga.
tgcom24.mediaset.it

Articoli correlati

Omicidio Favaretto

Omicidio Favaretto, condannato a 8 anni il minorenne che lo colpÃ¬ con un coccio di vetro

ambulanza e polizia

Calabria, marocchino ucciso a coltellate da connazionale

Aurora, la 13enne morta

Omicidio Aurora Tila, ex fidanzato condannato a 17 anni

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *