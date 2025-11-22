Brasile, arrestato l’ex presidente Bolsonaro

La polizia brasiliana ha arrestato l’ex presidente Jair Bolsonaro

Gli agenti hanno compiuto un blitz nella sua abitazione a Brasilia per eseguire un mandato di custodia preventiva autorizzato dal Supremo Tribunale Federale. Il 17 novembre la Corte Suprema aveva respinto i ricorsi presentati da Bolsonaro contro la sua condanna a 27 anni e tre mesi di reclusione per tentato colpo di Stato, avvicinando cosÃ¬ la data del possibile arresto.

Il leader conservatore si trovava giÃ  da oltre cento giorni agli arresti domiciliari, con l’applicazione di un braccialetto elettronico. tgcom24.mediaset.it

