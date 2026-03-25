Brasile, deputata trans eletta presidente della Commissione donna

La deputata Erika Hilton, eletta presidente della Commissione donna della Camera brasiliana, Ã¨ la prima parlamentare trans a ricoprire l’incarico nel Congresso del Paese sudamericano.

Esponente del Partito Socialismo e LibertÃ (Psol), Hilton si definisce “una travestita nera, della periferia”, rivendicando una storia segnata da esclusione e riscatto. Cresciuta nella periferia di San Paolo, Ã¨ stata allontanata da casa in giovane etÃ e ha vissuto per strada, mantenendosi con la prostituzione prima di avvicinarsi all’attivismo e poi alla politica.â€¨ La svolta arriva nel 2020, quando diventa la consigliera comunale piÃ¹ votata del Paese. Due anni dopo entra in Parlamento, affermandosi come una delle voci piÃ¹ riconoscibili della sinistra.

Due anni dopo entra in Parlamento, affermandosi come una delle voci piÃ¹ riconoscibili della sinistra. Il suo stile diretto, l’eloquio brillante e una retorica accesa la rendono protagonista del dibattito pubblico e bersaglio frequente di attacchi e polemiche, intensificatisi dopo la nomina.

L’elezione alla guida della Commissione ha riacceso infatti il confronto politico e culturale sul tema della rappresentanza. “Sempre sarÃ² donna”, ha rivendicato, rispondendo alle critiche sulla sua legittimitÃ .â€¨ ANSA – (Foto: Redes Sociais)