Brasile, Bolsonaro condannato a 27 anni e tre mesi

La Prima sezione della Corte Suprema del Brasile ha condannato a 27 anni e tre mesi per l’ex presidente Jair Bolsonaro per tentato colpo di Stato e altri reati connessi

Dopo i giudici Cármen Lúcia, Alexandre de Moraes, e Flávio Dino, anche il presidente del collegio, Cristiano Zanin ha ritenuto il leader di destra colpevole di tutte le accuse. Bolsonaro, attualmente agli arresti domiciliari a Brasilia, diventa così il primo ex presidente brasiliano a essere condannato per tentato colpo di Stato. Può presentare ricorso contro la sentenza.

Secondo la tesi della Procura, accolta in gran parte dalla maggioranza dei giudici, il gruppo ha organizzato ed eseguito – tra il 2021 e il 2023 – una serie di azioni per impedire a Luiz Inacio Lula da Silva di insediarsi alla guida del Brasile

Oltre a Bolsonaro, vengono ritenuti colpevoli il generale Walter Braga Netto, ex ministro della Difesa, il tenente colonnello Mauro Cid, aiutante di campo del presidente e principale testimone a favore dell’accusa, Alimr Garnier, ex comandante della Marina Militare, Alexandre Ramagem, già direttore dell’intelligence, i generali ed ex ministri Augusto Heleno e Paulo Sergio Noguera, e Anderson Torres, già ministro della Giustizia.

Trump: “Condanna Bolsonaro è molto sorprendente”

La condanna di Jair Bolsonaro è “molto sorprendente”. Lo ha detto Donald Trump parlando con i giornalisti prima di lasciare la Casa Bianca per New York. “E’ quello che hanno tentato di fare con me, ma non ci sono riusciti“, ha aggiunto il presidente Usa. “Ho visto il processo, e lo conosco bene: è una brava persona ed è stato un buon presidente per il Brasile”.

Salvini: “Solidarietà a Bolsonaro, sinistra usa ogni mezzo per colpire avversari politici”

“Solidarietà e vicinanza all’amico Jair Bolsonaro. Quando non ha più argomenti, la sinistra usa ogni mezzo per colpire gli avversari politici, a cominciare da quello giudiziario. Non ti fermeranno, forza presidente”. Lo scrive su X il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.

