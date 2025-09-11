Brasile, giudice Fux assolve Bolsonaro da ogni accusa

Continua il “processo del secolo” in Brasile contro l’ex presidente Jair Bolsonaro

In un lungo intervento di oltre 10 ore, il giudice della Prima sezione della Corte Suprema brasiliana (Stf), Luiz Fux, ha segnato una svolta inaspettata: è stato il primo magistrato, dopo i voti di condanna di Alexandre de Moraes e Flávio Dino, a votare a favore dell’assoluzione di Bolsonaro. “Non c’è colpo di Stato senza che il governo eletto venga effettivamente rovesciato”, ha dichiarato Fux, aggiungendo che la Corte Suprema non ha giurisdizione per giudicare Bolsonaro, ormai privo del cosiddetto “foro privilegiato”, il meccanismo costituzionale che attribuisce competenze giudiziarie speciali alle alte cariche dello Stato.

Secondo il magistrato, tutti gli atti procedurali compiuti finora sarebbero quindi nulli. Dopo aver illustrato a lungo la “totale assenza di prove”, Fux ha assolto l’ex presidente da tutti e cinque i reati contestati dalla Procura generale: tentativo di colpo di Stato, abolizione violenta dello Stato di diritto, associazione a delinquere, danni al patrimonio pubblico e deterioramento di beni vincolati.

Il voto di Fux ha portato il parziale del giudizio sul 2 a 1 a favore della condanna, con un solo voto necessario per confermare la responsabilità di Bolsonaro. Il processo riprenderà domani con i voti dei giudici Carmen Lucia e Cristiano Zanin, decisivi per la probabile condanna definitiva dell’ex presidente, visto che la Prima sezione della Corte Suprema è composta da cinque membri e che, secondo la stampa brasiliana, entrambi dovrebbero seguire i voti di Moraes e Dino.

Bolsonaro, ai domiciliari, rischia fino a 43 anni di carcere e potrà fare appello solo se due giudici su cinque voteranno contro la condanna; in caso di quattro a uno o cinque a zero, la sentenza diventerà definitiva. In tal caso, la difesa potrà appellarsi solo alle corti internazionali, a partire dalla Corte interamericana dei diritti umani dell’Organizzazione degli Stati Americani (Osa). (ANSA)