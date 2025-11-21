Rapina a Ravenna, arrestato guineano

La Polizia di Stato di Ravenna ha tratto in arresto un cittadino guineano, regolarmente soggiornante sul territorio nazionale, ritenuto responsabile di una rapina consumata nel centro cittadino ai danni di un giovane italiano di diciannove anni.

La sala operativa Ã¨ stata allertata da una segnalazione relativa a unâ€™aggressione improvvisa: il giovane ha raccontato agli agenti di essere stata colpito da uno sconosciuto che gli aveva sottratto il telefono cellulare, tentando poi di ottenere del denaro in cambio della restituzione.

Raccolte le prime informazioni direttamente sul luogo del fatto, gli agenti hanno avviato immediatamente le ricerche dellâ€™autore. Grazie alle descrizioni fornite, hanno rintracciato il sospetto nel giro di pochi istanti, nei pressi del centro storico, trovandolo in possesso del telefono sottratto e di un documento appartenente alla vittima.

Lâ€™uomo Ã¨ stato accompagnato negli uffici di Polizia e tratto in arresto in flagranza di reato. Su disposizione del Tribunale Ã¨ stato trattenuto presso le camere di sicurezza in vista dellâ€™udienza celebrata nella medesima giornata. Al termine del giudizio, lâ€™arresto Ã¨ stato convalidato e nei confronti dellâ€™indagato Ã¨ stata applicata la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Ravenna.

