Crosetto: ‘sostegno a kiev non danneggia l’Italia’

“Il sostegno a Kiev Ã¨ soltanto una scelta politica” e “chi pensa che il sostegno a Kiev possa danneggiare dei pezzi d’Italia non dice la veritÃ ”: lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, rispondendo a una domanda su quanto l’Italia sia ancora disposta a sostenere Kiev e fino a quanto possa permetterselo, durante il Forum della Fondazione Iniziativa Europa a Stresa.

“Il sostegno a Kiev Ã¨ soltanto una scelta politica”, ha detto Crosetto, sottolineando che “chi pensa che una nazione invasa vada sostenuta nella sua necessitÃ  e capacitÃ  di difendersi, continuerÃ  a sostenerla, chi pensa che Ã¨ meglio girarsi dall’altra parte, che tanto il destino di Kiev in qualche modo non ci toccherÃ , che tanto la libertÃ  di una nazione che non sia la nostra non Ã¨ una cosa di nostro interesse, puÃ² decidere di sospendere questi aiuti e di dedicarli ad altre cose”.
tgcom24.mediaset.it

