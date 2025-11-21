Caso Garofani, Paolo Mieli: “questi mangiano, bevono e straparlano”

Chi è davvero Francesco Saverio Garofani?

La risposta la dà Paolo Mieli, e non è di certo lusinghiera per il consigliere di Sergio Mattarella invischiato nel retroscena più velenoso della settimana. L’editorialista ed ex direttore del Corriere della Sera interviene a 24 Mattino, nella rassegna stampa di Radio 24, e spiega senza mezzi termini: “Garofani non è un personaggio qualunque, è quello che in una cena pubblica avrebbe cominciato a straparlare sul fatto che ci vorrebbe uno scossone” contro il governo di Giorgia Meloni.

Ne è nato un polverone, con Fratelli d’Italia che ha protestato formalmente, la premier salita al Colle per chiarire con il Capo dello Stato e la sinistra che prima ha attaccato FdI e poi, visto che Garofani non ha affatto smentito le frasi a lui attribuite, ha pensato bene di minimizzare il tutto.

Ma qui viene il bello, e basta ascoltare quanto riferisce Mieli per capire che aria tira nei Palazzi della altissima politica romana. “Spesso cronisti mi riferiscono di collaboratori del Quirinale che vanno in giro nelle cene e parlano come se fossero loro il presidente della Repubblica, cosa bisognerebbe fare nel centrosinistra, cosa bisognerebbe fare adesso”.

“Allora – avverte Mieli -, diciamo chiaramente: stanno esponendo involontariamente, solo perché gli piace mangiare il pesce, stare in compagnia e gli altri gli fanno domande come se fossero Mattarella, questi mangiano bevono e straparlano”.

Di fronte a questo quadretto tragicomico, conclude, non resta che fare una cosa. “Secondo me da adesso fino alle elezioni politiche mangino a casa loro, con figli, moglie, tranquilli e beati, non vadano in giro, non facciano iniziative pubbliche, evitino di parlare perché sennò mettono loro in imbarazzo Mattarella”.

www.liberoquotidiano.it