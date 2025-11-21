Caso Garofani, Paolo Mieli: “questi mangiano, bevono e straparlano”

ImolaOggiPOLITICA, News 2025

mieli magistratura

Chi è davvero Francesco Saverio Garofani?

La risposta la dà Paolo Mieli, e non è di certo lusinghiera per il consigliere di Sergio Mattarella invischiato nel retroscena più velenoso della settimana. L’editorialista ed ex direttore del Corriere della Sera interviene a 24 Mattino, nella rassegna stampa di Radio 24, e spiega senza mezzi termini: “Garofani non è un personaggio qualunque, è quello che in una cena pubblica avrebbe cominciato a straparlare sul fatto che ci vorrebbe uno scossone” contro il governo di Giorgia Meloni.

Ne è nato un polverone, con Fratelli d’Italia che ha protestato formalmente, la premier salita al Colle per chiarire con il Capo dello Stato e la sinistra che prima ha attaccato FdI e poi, visto che Garofani non ha affatto smentito le frasi a lui attribuite, ha pensato bene di minimizzare il tutto.

Ma qui viene il bello, e basta ascoltare quanto riferisce Mieli per capire che aria tira nei Palazzi della altissima politica romana. “Spesso cronisti mi riferiscono di collaboratori del Quirinale che vanno in giro nelle cene e parlano come se fossero loro il presidente della Repubblica, cosa bisognerebbe fare nel centrosinistra, cosa bisognerebbe fare adesso”.

“Allora – avverte Mieli -, diciamo chiaramente: stanno esponendo involontariamente, solo perché gli piace mangiare il pesce, stare in compagnia e gli altri gli fanno domande come se fossero Mattarella, questi mangiano bevono e straparlano”.

Di fronte a questo quadretto tragicomico, conclude, non resta che fare una cosa. “Secondo me da adesso fino alle elezioni politiche mangino a casa loro, con figli, moglie, tranquilli e beati, non vadano in giro, non facciano iniziative pubbliche, evitino di parlare perché sennò mettono loro in imbarazzo Mattarella”.
www.liberoquotidiano.it

Articoli correlati

Torino, spunta lo striscione "viva Mattarella"

Torino, spunta lo striscione “viva Mattarella”

Mattarella e Meloni

Caso Garofani, FdI: ‘questione chiusa, stima per Mattarella’

Mattarella e Meloni valori comuni

Meloni a Mattarella: ‘inopportune le parole di Garofani’

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *