Berlino, a George Soros il Premio europeo per i diritti civili

Alex Soros, presidente dell’Open Society Foundations, ha pronunciato il suo discorso durante la cerimonia di conferimento a George Soros, fondatore di Open Society, del Premio Europeo per i Diritti Civili dei Sinti e dei Rom. Il premio onora l’impegno decennale di George Soros nel sostenere le comunitÃ Rom in tutta Europa.

“Sono profondamente onorato di ricevere questo premio a nome di mio padre, George Soros, qui a Berlino.

Berlino Ã¨ il luogo ideale per celebrare questo lavoro: una cittÃ che conosce, forse piÃ¹ di ogni altra, sia il costo della divisione che il valore dell’unitÃ dopo profonde ferite storiche.

Sono qui davanti a voi non solo come presidente dell’Open Society Foundations, ma come figlio orgoglioso, qualcuno che ha visto, fin da piccolo, cosa significhi il coraggio morale quando si traduce in azione.L’impegno a lungo termine di mio padre per i diritti dei Rom Ã¨ una delle cose che ho sempre ammirato di piÃ¹ in lui.” […]