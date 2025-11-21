Berlino, a George Soros il Premio europeo per i diritti civili

ImolaOggi News 2025, personaggi

Soros

Alex Soros, presidente dell’Open Society Foundations, ha pronunciato il suo discorso durante la cerimonia di conferimento a George Soros, fondatore di Open Society, del Premio Europeo per i Diritti Civili dei Sinti e dei Rom. Il premio onora l’impegno decennale di George Soros nel sostenere le comunitÃ  Rom in tutta Europa.

“Sono profondamente onorato di ricevere questo premio a nome di mio padre, George Soros, qui a Berlino.
Berlino Ã¨ il luogo ideale per celebrare questo lavoro: una cittÃ  che conosce, forse piÃ¹ di ogni altra, sia il costo della divisione che il valore dell’unitÃ  dopo profonde ferite storiche.

Sono qui davanti a voi non solo come presidente dell’Open Society Foundations, ma come figlio orgoglioso, qualcuno che ha visto, fin da piccolo, cosa significhi il coraggio morale quando si traduce in azione.L’impegno a lungo termine di mio padre per i diritti dei Rom Ã¨ una delle cose che ho sempre ammirato di piÃ¹ in lui.” […]

Articoli correlati

donne incinte

Deve scontare 11 anni ma Ã¨ incinta di 9 mesi, scarcerata borseggiatrice Rom

Blitz al campo rom di via di Salone

Blitz al campo rom di via di Salone, sfera di ferro scagliata contro gli agenti

polizia scientifica

Udine, sparatoria tra famiglie nomadi: 4 feriti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *