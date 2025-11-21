Berlino, a George Soros il Premio europeo per i diritti civili

Alex Soros, presidente dell’Open Society Foundations, ha pronunciato il suo discorso durante la cerimonia di conferimento a George Soros, fondatore di Open Society, del Premio Europeo per i Diritti Civili dei Sinti e dei Rom. Il premio onora l’impegno decennale di George Soros nel sostenere le comunitÃ Rom in tutta Europa.
“Sono profondamente onorato di ricevere questo premio a nome di mio padre, George Soros, qui a Berlino.
Berlino Ã¨ il luogo ideale per celebrare questo lavoro: una cittÃ che conosce, forse piÃ¹ di ogni altra, sia il costo della divisione che il valore dell’unitÃ dopo profonde ferite storiche.
Sono qui davanti a voi non solo come presidente dell’Open Society Foundations, ma come figlio orgoglioso, qualcuno che ha visto, fin da piccolo, cosa significhi il coraggio morale quando si traduce in azione.L’impegno a lungo termine di mio padre per i diritti dei Rom Ã¨ una delle cose che ho sempre ammirato di piÃ¹ in lui.” […]
George Soros has been awarded the European Civil Rights Prize in Berlin for his decades of work supporting Roma communities across Europe.
His son, Alex Soros, accepted the award on his behalf.
George Soros himself has largely withdrawn from public life and hasnâ€™t made a publicâ€¦ pic.twitter.com/Spe4UHuvZK
