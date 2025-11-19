Chip, Olanda restituisce alla Cina il controllo di Nexperia

L’Olanda ha sospeso la confisca alla Cina di Nexperia, colosso nella produzione dei semiconduttori

“Alla luce dei recenti sviluppi, ritengo che sia il momento giusto per compiere un passo costruttivo sospendendo il mio ordine ai sensi della legge sulla disponibilitÃ delle merci relativo a Nexperia, in stretta consultazione con i nostri partner europei e internazionali.Â Negli ultimi giorni abbiamo avuto incontri costruttivi con le autoritÃ cinesi”, ha annunciato il ministro dell’Economia olandese Vincent Karremans. ANSA