Parma: due docenti aggrediti da una baby gang

Due professori sono stati dapprima accerchiati e successivamente aggrediti da un gruppo di giovani nei pressi del parco Falcone e Borsellino a Parma

Secondo la ricostruzione de Il Giornale, un docente stava attraversando il parco quando è stato circondato da diversi ragazzini. Il collega, assistendo alla scena, è intervenuto per aiutare il professore, finendo anche lui coinvolto nel parapiglia. Lì, entrano in gioco le scene riprese in un video online dove si vedono risate, derisioni da parte del gruppo. I due adulti invece cercano di placare gli animi, minacciando l’intervento delle forze dell’ordine.

Si tratta dell’ennesimo episodio di violenza nell’area verde parmense, situata nelle vicinanze dell’istituto tecnico Leonardo da Vinci. Stando alle testimonianze, i giovani frequentatori del parco, per lo più minorenni, minacciano, aggrediscono e rapinano i passanti. Senza grandi distinzioni: studenti, anziani o turisti. Solo negli scorsi giorni sarebbero diverse le aggressioni compiute dallo stesso gruppo, che, armato di spray al peperoncino, semina terrore tra residenti e commercianti.

Parma, interviene il sindacato

Non si sono fatte aspettare le reazioni da parte del sindacato Gilda degli insegnanti di Parma e Piacenza, preoccupati e sdegnati da quanto accade sul territorio. Il sindacato ha invocato un azione urgente da parte della Procura per perseguire i responsabili dell’accaduto e, soprattutto, per riposizionare questi giovani che non vogliono frequentare la scuola finita l’età dell’obbligo.

Il coordinatore della Gilda, Salvatore Pizzo, ha inoltre sottolineato la pesantezza delle pene secondo il recente articolo 583 del Codice penale per chi aggredisce un docente. La modifica dell’articolo è entrata in vigore a fine aprile con la messa in atto del nuovo Decreto Sicurezza. Proprio in occasione dei questo, si sono inasprite le pene per chi aggredisce membri del personale scolastico: si rischia una reclusione dai 2 agli 8 anni, fino a un massimo di 16 nei casi più gravi.

www.tgcom24.mediaset.it