Auto UE, mancano i chip dalla Cina: imminente stop della produzione

Acea, l’Associazione europea dei costruttori di automobili “Ã¨ sempre piÃ¹ preoccupata per l’imminente interruzione della produzione automobilistica Ue, a causa del blocco della fornitura di microchip (dalla Cina) fondamentali per la produzione. Il settore sta attualmente attingendo alle scorte di riserva, ma le forniture stanno rapidamente diminuendo”.

“Da un sondaggio condotto questa settimana tra i nostri membri, alcuni prevedono giÃ  un imminente arresto delle linee di assemblaggio”, si legge in una nota, e si sottolinea come, al tempo stesso, “la controversia politica con la Cina rimanga irrisolta”.Â  tgcom24.mediaset.it

Mancanza di chip dalla Cina, Volkswagen verso lo stop alla produzione di Golf.
L’Olanda, istigata dagli Usa, ha confiscato la cinese Nexperia. Di conseguenza, Pechino ha vietato l’esportazione dei chip.

