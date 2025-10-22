Mancanza di chip dalla Cina, Volkswagen verso stop a produzione Golf

L’Olanda ha confiscato la cinese Nexperia. Di conseguenza, Pechino ha vietato l’esportazione dei chip

Arrivano troppi pochi microprocessori dalla Cina e così il gruppo Volkswagen si appresterebbe la prossima settimana a interrompere la produzione di Golf presso lo stabilimento chiave di Wolfsburg

Lo riporta il diffuso quotidiano tedesco Bild, secondo cui la produzione potrebbe essere ridotta anche sulla Tiguan e su altri impianti del gruppo. La testata tedesca cita una lettera inviata ai dipendenti, precisando che al momento la produzione risulta ancora regolare.

Secondo Bild a creare imminenti problemi sarebbe l’interruzione delle forniture di chip Nexperia, al centro di una disputa tra Stati Uniti e Cina. Su richiesta statunitense, infatti, il governo olandese avrebbe deciso di assumere il controllo su Nexperia – attualmente detenuto da un gruppo cinese – per ragioni di sicurezza nazionale e la scorsa settimana ha annunciato di aver deciso di fare ricorso a una normativa simile a quella del golden power italiano per rilevarne definitivamente il controllo. In risposta, Pechino ha vietato l’esportazione dei chip Nexperia.

Nella lettera inviata ai dipendenti, Volkswagen avrebbe confermato che il produttore aveva informato l’azienda “che non poteva più garantire la fornitura di semiconduttori”.

www.tgcom24.mediaset.it