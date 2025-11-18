Maxi operazione contro la mafia nigeriana, 20 arresti

VICENZA, 18 NOV – Dalle prime ore di oggi Ã¨ in atto una maxioperazione dei Carabinieri di Vicenza su tutto il territorio nazionale, in particolare nel capoluogo berico e altre province del Veneto, e in quelle di Frosinone e Viterbo, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia della procura di Venezia, con l’esecuzione di 20 ordinanze di custodia cautelare in carcere contro un’organizzazione criminale costituita da persone nigeriane e radicata a Vicenza.

Oltre 300 i militari impegnati, da Veneto e con il supporto dei reggimenti Lombardia ed Emilia Romagna, delle squadre di intervento speciale dei reggimenti 7/o Trentino Alto Adige, 13/o Friuli Venezia Giulia e del 4/o battaglione Veneto, il pronto intervento di Padova, unita’ cinofile antidroga e velivolo del 14/o elinucleo di Belluno. (ANSA)

