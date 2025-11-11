“Oggi, qui, a Vienna, rinnoviamo solennemente il nostro impegno contro la criminalitÃ organizzata.Â Si tratta di una comune responsabilitÃ morale che appartiene e deve unire la comunitÃ internazionale nel suo insieme”.
Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella parlando alle Nazioni Unite di Vienna.Â ANSA
Mattarella: ‘combattere la criminalitÃ Ã¨ responsabilitÃ morale’
