FESTIVAL DELLA NUOVA UMANITÀ, 24esima edizione

Magliano Sabina (RI) – 23 e 24 Maggio 2026

La nuova sede di Numanity® è pronta ad accoglierti nella splendida cornice del Campo di MonteCristo: un luogo immerso nella natura incontaminata della Sabina, tra oltre 1000 ulivi, paesaggi suggestivi e un’atmosfera autentica di pace e connessione.

Due giornate dedicate al benessere, all’informazione libera, al relax, alla crescita personale e alla condivisione, pensate per chi desidera vivere esperienze trasformative a contatto con persone, natura e nuove visioni del futuro.

Cosa troverai al Festival?

Area Stand

Artigianato etico, operatori olistici, professionisti del benessere e aziende sostenibili.

Workshop e Laboratori

Attività per adulti e bambini per sviluppare creatività, consapevolezza e nuove competenze, imparando e divertendosi insieme.

Conferenze Evolutive

Informazione libera, benessere e cultura: tra gli ospiti Maurizio Martucci, Stefano Re, Guido Grossi, Cristina Bergamelli.

Cerchi di Connessione

Spazi dedicati all’ascolto, alla presenza e alla condivisione autentica.

Attività nella Natura

Esperienze all’aria aperta tra animali, ulivi e paesaggi della Sabina, per rigenerare corpo e mente.

Street Food per tutti i gusti

Proposte gustose e conviviali durante tutta la durata del Festival.

Area Camping

Spazio dedicato a camper e tende per vivere il Festival in totale immersione.

Scopri un ecosistema di persone che ogni giorno scelgono di costruire un mondo più etico, equo e consapevole.

Dove siamo

Chiorano – Via Vocabolo 21, Magliano Sabina (RI)

Ci trovi anche su Google Maps.

Ingresso libero!

Info su

www.festivalnuovaumanita.com