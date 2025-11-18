Dimessa dal Pronto soccorso, bimba di due anni muore poco dopo

Una bambina di due anni Ã¨ morta poche ore dopo essere stata dimessa dall’ospedale Santa Maria del Prato di Feltre, nel Bellunese, dove era stata portata dai genitori per problemi respiratori

La piccola, che da alcuni giorni presentava febbre, tosse e difficoltÃ respiratorie, era stata visitata nella serata di venerdÃ¬. I medici, non rilevando nessuna criticitÃ evidente, avevano disposto la dimissione con una terapia da seguire a domicilio. Nel pomeriggio di sabato, perÃ², le condizioni della bimba si sono improvvisamente aggravate. Nonostante l’intervento dei soccorsi del 118, per la piccola non Ã¨ stato possibile fare nulla. La famiglia ha presentato un esposto chiedendo di accertare se la malattia fosse piÃ¹ grave di quanto valutato dai medici. La Procura di Belluno ha aperto un’inchiesta per chiarire le cause del decesso.

La visita in ospedale e la dimissione con terapia

La famiglia aveva portato la bambina al Pronto soccorso pediatrico di Feltre nella serata di venerdÃ¬, preoccupata per l’acuirsi delle difficoltÃ respiratorie. Secondo quanto ricostruito, la piccola presentava febbre, tosse e raffreddore giÃ da alcuni giorni, con un peggioramento che aveva convinto i genitori a chiedere assistenza. In ospedale erano stati eseguiti esami e valutazioni cliniche, al termine dei quali la bambina era stata dimessa nella mattinata di sabato con indicazioni terapeutiche e monitoraggio domiciliare. Dalle prime informazioni, il quadro non avrebbe fatto emergere elementi di particolare rischio immediato.

Il malore improvviso e i tentativi di rianimazione

Poche ore dopo la dimissione, nel pomeriggio di sabato, le condizioni della bambina sono precipitate. La piccola avrebbe accusato un improvviso affanno respiratorio accompagnato da un malore violento, spingendo la famiglia ad allertare immediatamente i soccorsi. Il personale del 118 ha tentato le manovre di rianimazione, ma ogni intervento si Ã¨ rivelato inutile.

L’inchiesta della Procura: disposta l’autopsia

La Procura di Belluno ha quindi aperto un’inchiesta, al momento contro ignoti, per ricostruire la sequenza degli eventi e valutare eventuali responsabilitÃ . Nei prossimi giorni sarÃ eseguita l’autopsia. Gli esami dovrÃ anno stabilire l’origine del malore e accertare se la bambina soffrisse di una patologia non emersa durante gli accertamenti ospedalieri.

L’indagine interna dell’Ulss 1 Dolomiti

Parallelamente all’inchiesta della magistratura, l’Ulss 1 Dolomiti ha avviato un’indagine interna sulla gestione del caso. L’obiettivo Ã¨ verificare il percorso clinico seguito dalla bambina, le valutazioni effettuate in Pronto soccorso e la decisione di procedere con le dimissioni.

