Referendum, Landini: “il governo ha paura”

“Chi dice alla gente di non andare a votare non difende le sue idee, ma vuole solo far fallire il referendum. Se uno crede nelle sue idee e nelle leggi che ha fatto, non dice alla gente di non votare. Il nostro obbiettivo è il quorum. Se non lo raggiungiamo non abbiamo raggiunto l’obbiettivo. Questo invito a non votare è dovuto al fatto che hanno paura, perché vedono che la gente vuole andare a votare” così il segretario della Cgil Maurizio Landini, a margine dell’evento conclusivo della campagna referendaria a Roma. Fonte: Agenzia Vista