Bologna biglietti teatrali gratis per detenuti in permesso

BOLOGNA, 18 NOV – Biglietti gratis per i teatri ai detenuti giÃ autorizzati a beneficiare di permessi premio o ammessi a misure alternative al carcere. E’ il progetto “Uscire per motivi spettacolari”, promosso dalla Camera Penale di Bologna Franco Bricola (con l’Osservatorio Diritti umani, carcere ed altri luoghi di privazione della libertÃ ), in collaborazione con l’attore Alessandro Bergonzoni e con il coinvolgimento dei principali teatri cittadini.

L’iniziativa Ã¨ stata presentata oggi a Palazzo d’Accursio alla presenza di istituzioni, magistratura, direzioni carcerarie e realtÃ culturali. I biglietti, per spettacoli della stagione invernale, sono stati messi a disposizione da Teatro Comunale, Arena del Sole-Teatro delle Moline, Teatro Duse, Teatro Celebrazioni, Teatro Dehon e Oratorio San Filippo Neri.

“Ãˆ un progetto nato quasi per caso, da una chiacchierata, ma si Ã¨ rivelato subito una sinergia straordinaria”, ha spiegato l’avvocato Luca Sebastiani, responsabile dell’Osservatorio e promotore dell’iniziativa. “I teatri hanno offerto la propria disponibilitÃ e noi facciamo da tramite. Per chi Ã¨ in permesso premio o in misura alternativa significa poter vivere un momento di socialitÃ , anche con familiari o volontari. Ãˆ un segnale alla comunitÃ : apriamo metaforicamente le mura del carcere, permettendo alle persone detenute di sedersi accanto a qualsiasi cittadino“. (ANSA).