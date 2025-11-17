Roma, deve scontare 8 anni per furti aggravati: arresta bosniaca

Ancora arresti per furti e borseggi tra la stazione Termini e le fermate piÃ¹ centrali della metro di Roma. Tra venerdÃ¬ e sabato i carabinieri hanno fermato quattro persone

L’operazione Ã¨ stata svolta dai carabinieri del comando provinciale di Roma, nell’ambito dell’attivitÃ di prevenzione e contrasto ai reati predatori. Le aree interessate sono state, tra il 14 e il 15 novembre, quelle di piazza dei Cinquecento, della stazione Termini e delle fermate metro Spagna, Termini e Repubblica.

Borseggiatori a Termini e Repubblica

Un cittadino peruviano di 28 anni Ã¨ stato fermato dai militari della stazione Monte Mario, poichÃ© sorpreso a sfilare il portafogli dalla tasca di un italiano di 37 anni in attesa dell’arrivo del convoglio nella stazione metro Termini. Un 25enne cileno, senza dimora e con precedenti, Ã¨ stato invece arrestato subito dopo il furto di uno smartphone, di una carta di credito e di un documento di identitÃ dallo zaino di una donna di 61 anni, turista statunitense. A far scattare le manette i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Roma Centro in servizio alla fermata della metro Repubblica.

Un arresto a piazza dei Cinquecento

Infine, nell’ambito del servizio antiborseggio, i militari di Piazza Dante hanno pizzicato un 47enne italiano, residente a Napoli e giÃ noto alle forze dell’ordine, subito dopo aver sottratto una calcolatrice scientifica dallo zaino di un romano di 33 anni, in attesa dell’autobus a piazza dei Cinquecento. Per il ladro Ã¨ scattato anche un ordine di allontanamento.

Pluripregiudicata fermata a Spagna

Alla fermata della metro Spagna, invece, i carabinieri hanno riconosciuto e fermato una donna bosniaca di 33 anni, pluripregiudicata. A seguito dell’incrocio con la banca dati della polizia, Ã¨ risultata destinataria di un ordine di carcerazione emesso il 3 novembre scorso dalla Procura generale presso la Corte d’Appello di Milano. La donna deve scontare una pena residua definitiva di sette anni, 10 mesi e 23 giorni di reclusione, oltre a una multa, per una serie di furti aggravati commessi in precedenza.

