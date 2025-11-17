Orban: l’Ucraina non puÃ² vincere, aiuti a Kiev uccidono l’UE

Ungheria, Orban: l’Ucraina non puÃ² vincere, gli aiuti a Kiev uccidono l’Ue

In un’intervista a Mathias Dopner, ceo del gruppo Axel Springer e proprietario tra l’altro di Politico, il primo ministro ungherese Viktor OrbÃ¡n ha affermato che l’Ucraina non ha “alcuna possibilitÃ ” di vincere nella guerra con la Russia e ha definito il sostegno finanziario dell’Ue al Paese “semplicemente folle”. Secondo il premier gli aiuti europei a Kiev “uccidono” l’Ue “economicamente e finanziariamente”.Â  tgcom24.mediaset.it

