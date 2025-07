Inps: “La cassa integrazione si può chiedere con oltre 35 gradi, anche percepiti”

L’Inps fornisce indicazioni alle aziende sulle richieste di integrazione salariale in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa di caldo eccessivo. La prestazione si può chiedere in caso di sospensione lavorativa disposta dall’ordinanza della pubblica autorità “per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori”.

Lo comunica l’istituto, spiegando che la prestazione di integrazione salariale è generalmente riconosciuta per temperature superiori a 35 gradi, tenendo conto anche della temperatura ‘percepita’.

Le indicazioni riguardano sia i datori di lavoro che possono richiedere la cig sia i datori di lavoro che possono richiede l’assegno di integrazione salariale al Fondo di integrazione salariale (Fis) o ai Fondi di solidarietà bilaterali.

www.rainews.it