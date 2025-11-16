Ladri svaligiano le case di due anziane cugine: una trovata morta

Prima il doppio furto nelle due case vicine, poi la tragica scoperta

Una donna di 88 anni Ã¨ stata trovata senza vita nella sua abitazione a Nole, in provincia di Torino, dalla cugina 87enne. Poco prima le case delle due anziane, in via Circonvallazione 74, erano state svaligiate dai ladri.

Come ricostruito dai colleghi di TorinoToday, la tragedia Ã¨ avvenuta nella serata di ieri, sabato 15 novembre.

I ladri sono entrati in azione dopo il tramonto e hanno messo a soqquadro le abitazioni delle due donne. La donna di 87 anni in quel momento non era in casa, ma una volta rientrata si Ã¨ trovata di fronte il caos lasciato dai ladri, andati via con alcuni preziosi: mancavano infatti allâ€™appello anche gli oggetti dâ€™oro che custodiva in alcuni cassetti. Vedendo la scena, ha provato a raggiungere la cugina, per capire se i ladri fossero andati anche da lei. Entrata in casa sua, ha trovato tutto in disordine e il suo corpo, senza vita, in camera da letto. Lâ€™87enne ha subito chiamato i carabinieri della compagnia di Venaria Reale, chiedendo aiuto.

I militari, intervenuti sul posto, stanno lavorando per risalire ai responsabili dei furti. Intanto, un medico legale ha giÃ svolto i primi accertamenti sul corpo della donna. Secondo le informazioni ora disponibili, non si tratta di morte violenta. La tragedia potrebbe essere causata da un malore, magari dovuto allo spavento per lâ€™irruzione dei malviventi nella casa, ma anche questo andrÃ verificato. La procura di Ivrea disporrÃ lâ€™autopsia.

www.today.it – foto repertorio