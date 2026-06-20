Moniga del Garda, ragazza derubata e spintonata: arrestati due rumeni

Hanno approfittato della confusione all’interno di un locale sul lungolago per impossessarsi della borsa di una giovane cliente. Ma quando la ragazza si è accorta del furto e ha cercato di fermarli, l’hanno spintonata nel tentativo di scappare. La loro fuga è però durata pochi minuti: due giovani cittadini rumeni sono stati arrestati dai carabinieri con l’accusa di rapina impropria.

L’episodio è avvenuto nella serata di ieri – mercoledì 17 giugno – a Moniga del Garda. Secondo la ricostruzione effettuata dai militari del Radiomobile della Compagnia di Salò, i due si sarebbero impossessati della borsa di una ragazza: scoperti, avrebbero reagito spingendo la vittima pur di allontanarsi con la refurtiva.

Le richieste di aiuto hanno però attirato l’attenzione di alcuni avventori, che si sono subito resi conto di quanto stava accadendo. I clienti del locale sono intervenuti nel tentativo di bloccare i due e impedirne la fuga, mentre qualcuno ha allertato il 112.

Sul posto sono arrivati in pochi minuti i carabinieri della Radiomobile di Salò, che sono riusciti a fermare i malviventi e a ricostruire la dinamica dei fatti. Per entrambi sono così scattate le manette. La borsa è stata recuperata e restituita alla proprietaria.

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