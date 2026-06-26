Mattarella: ‘il protagonismo femminile ha cambiato il volto del paese’

“Questo appuntamento tradizionale consente di verificare quanto di anno in anno sia, non soltanto ricco, ma crescente il protagonismo femminile. Per questo è un piacere vedere una rassegna di protagonismo femminile così rilevante in tanti settori diversi, con esperienze differenti, in ambienti lontani uno dall’altro, è una indicazione di come in tutti i settori, cresce il protagonismo femminile”.

Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale le vincitrici della XXXVIII edizione del Premio Marisa Bellisario, accompagnate dalla Presidente della Fondazione, Lella Golfo.

Dalla Costituente in poi vi sono state tante “tappe significative che hanno cambiato la nostra società – ha ricordato -, penso alla grande riforma del diritto di famiglia, tutte tappe dovute all’attività, allo studio, all’impegno, alla determinazione di donne che hanno cambiato il volto del nostro paese. E’ come se ci fosse un passaggio di testimone di responsabilità da una generazione femminile all’altra, testimoniata qui dalle tre giovani laureate sulla frontiera delle innovazione, della ricerca a cui viene trasmesso questo compito che da ottant’anni si sviluppa nel nostro paese”.

“Pensare che non moltissimo tempo fa, nell’ottocento, non era possibile per le donne neanche dire che lavoravano nella ricerca…è stata, è una liberazione per l’umanità quello che è avvenuto in questi ultimi decenni e la ricerca, la frontiera della ricerca, dell’innovazione così avanzata è un segno di protagonismo sempre maggiore”, ha aggiunto il capo dello Stato.

“Il Quirinale serve a questo a raccogliere dimostrazioni e manifestazioni della positiva vitalità che il nostro paese, e non soltanto nel nostro paese, si sviluppa continuamente da parte delle donne, grazie a tutte voi”, ha concluso.

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