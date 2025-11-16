GB, governo annuncia stretta radicale sui “richiedenti asilo”



Shabana Mahmood

LONDRA, 15 NOV – Il Regno Unito ridurrà drasticamente le tutele per i rifugiati: lo ha confermato il governo laburista, dopo che la notizia era stata rivelata nei giorni scorsi dalla Bbc. “Metterò fine al golden ticket del Regno Unito per i richiedenti asilo”, ha dichiarato la ministra degli Interni Shabana Mahmood in una nota.

Tra le misure annunciate, la riduzione della durata di status di rifugiato da 5 anni a 30 mesi, con revisione periodica, mentre serviranno 20 anni e non più 5 per fare richiesta di residenza permanente. Il pacchetto completo dei provvenimenti sarà dettagliato in Parlamento lunedì dalla ministra Mahmood. (ANSA)