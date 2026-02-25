Starmer: “La Russia non vincerà questa guerra. Slava Ukraini”

Starmer e Zelensky

“A quattro anni dalla barbara invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte della Russia, il nostro messaggio al popolo ucraino è semplice: la Gran Bretagna è con voi.

Oggi intensificheremo il sostegno militare, umanitario e alla ricostruzione e sosterremo l’Ucraina per tutto il tempo necessario a raggiungere una pace giusta e duratura.

La Russia non vincerà questa guerra.
Slava Ukraini.”

Lo scrive su X Keir Starmer, primo ministro del Regno Unito.
https://x.com/Keir_Starmer/status/2026206714412871857

Ucraina, Orban: “La Russia ha vinto la guerra”

