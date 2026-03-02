Attacco col coltello a Edimburgo: due feriti

Due persone sono state accoltellate a Edimburgo: scuole chiuse e poliziotti armati in lotta con un sospettato

Sono emerse immagini terrificanti che mostrano un uomo armato di due enormi lame che vagava per la strada. Si ritiene che anche una terza persona sia rimasta ferita durante il caos. Due persone sono rimaste ferite e sono state trasportate al Royal Infirmary di Edimburgo per le cure del caso.

Il filmato arriva mentre emerge che un residente si è avventato sul maniaco con una spranga di metallo dopo aver notato che l’uomo aveva due lame insanguinate attaccate alle mani con del nastro adesivo.

L’uomo è ancora a piede libero, essendo attualmente rinchiuso in un condominio di Cobbinshaw House, in mezzo a una lotta con la polizia.

“Stava camminando verso di noi e poi ha iniziato a dirigersi verso le alture – dice un testimone. “Non l’avevo mai visto prima. È stato spaventoso. Le due lame erano rosse. Ha chiaramente beccato qualcuno di brutto con quelle.

Si ritiene che il sospettato sia ora assediato in un appartamento di un palazzo a causa di uno scontro con la polizia.

Gli agenti hanno confermato che i disordini sono ora contenuti e non si ritiene che vi siano rischi più ampi per la popolazione. L’incidente non è stato trattato come legato al terrorismo.

Un portavoce del Servizio Ambulanze Scozzese ha dichiarato: “Abbiamo ricevuto una chiamata alle 08:34 per intervenire in un incidente a Calder Gardens, Edimburgo. “Abbiamo inviato sul posto tre ambulanze, tre unità di intervento paramedico (PRU) e una squadra di intervento per le operazioni speciali (SORT). “Abbiamo trasportato due pazienti al Royal Infirmary di Edimburgo.”

Un portavoce del Consiglio ha dichiarato: “Siamo a conoscenza di un incidente in corso nella zona di Calder della città e continuiamo a supportare la Polizia Scozzese.

Seguendo le indicazioni della polizia, tutti gli edifici del Consiglio nelle vicinanze, comprese scuole e asili nido, sono stati chiusi al pubblico.

www.thescottishsun.co.uk – immagine screen da video SUN