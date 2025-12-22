Ucraina, Tulsi Gabbard: ‘guerrafondai del Deep State bloccano gli sforzi per la pace”

Tulsi Gabbard ha appena affermato che l’UE e la NATO stanno spingendo gli Stati Uniti verso una guerra con la Russia e che gli attori dello Stato profondo stanno bloccando i colloqui di pace.

“I guerrafondai dello Stato profondo e i loro media propagandistici stanno nuovamente cercando di indebolire gli sforzi del presidente Trump per portare la pace in Ucraina – e in Europa – affermando falsamente che la “comunità di intelligence statunitense” concorda e sostiene la visione dell’UE/NATO secondo cui l’obiettivo della Russia è invadere/conquistare l’Europa (al fine di ottenere sostegno per le loro politiche pro-guerra). La verità è che “l’intelligence statunitense” ritiene che la Russia non abbia nemmeno la capacità di conquistare e occupare l’Ucraina, figuriamoci “invadere e occupare” l’Europa.”

Lo scrive su X Tulsi Gabbard, Direttore dell’intelligence USA.

(foto da X)