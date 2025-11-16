Eurodeputato polacco: ‘von der Leyen dovrebbe essere messa “in manicomio”‘

ImolaOggi EUROPA UE, News 2025

Grzegorz Braun

Un eurodeputato polacco di estrema destra ha scatenato giovedì proteste al Parlamento europeo dopo aver definito la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen “Reichsführerin” e averla accusata di promuovere politiche di decarbonizzazione “folli” che causano “devastazione e povertà”.

Grzegorz Braun ha dichiarato che von der Leyen era “pericolosa” e che avrebbe dovuto essere messa “in manicomio”.
La presidente della sessione, Pina Picierno, gli ha spento il microfono per aver violato le regole del linguaggio parlamentare.

Braun ha chiesto quale parola fosse inappropriata, insistendo sul fatto che non l’aveva chiamata nazista e che si riferiva solo alla sua autorità politica.
Picierno ha affermato che i termini legati al nazismo non erano inaccettabili in quest’aula.

picierno

Il giorno prima Braun aveva fatto lo stesso riferimento a von der Leyen attaccando il Green Deal, il patto sull’immigrazione e il sostegno dell’UE all’Ucraina, definendoli “progetti folli”.

Articoli correlati

Ursula von der Leyen

Von der Leyen: squadra di 007 per una nuova “super intelligence” europea

Von der Leyen

Von der Leyen. ‘il potere si misura in base alla potenza militare’

Von der Leyen

Von der Leyen: “Prima di proiettare la nostra forza all’estero, serve rinnovarci”

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *