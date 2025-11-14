Trump chiede indagine sui rapporti tra Epstein e Clinton

WASHINGTON, 14 NOV – Donald Trump ha annunciato su Truth che chiederÃ  “alla procuratrice generale Pam Bondi e al Dipartimento di Giustizia, insieme ai nostri grandi patrioti dell’Fbi, di indagare sul coinvolgimento e la relazione di Jeffrey Epstein con Bill Clinton, Larry Summers, Reid Hoffman, J.P. Morgan Chase e molte altre persone e istituzioni, per determinare cosa stesse succedendo a loro e a lui”.

“Questa – prosegue – Ã¨ un’altra truffa Russia, Russia, Russia, con tutte le frecce che puntano verso i Democratici. I documenti mostrano che questi uomini, e molti altri, hanno trascorso gran parte della loro vita con Epstein e sulla sua ‘Isola’”. (ANSA)

