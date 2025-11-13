Subito libero dopo un furto, straniero danneggia 13 auto

ImolaOggiCRONACA

carabinieri scuola

Poco prima gli agenti della polizia locale lo avevano lasciato in libertÃ  per il furto di un furgone

Si trovava nella struttura del Reparto Radiomobile dei â€˜ghisaâ€™, al civico 13 di via Pietro Custodi, in zona Darsena a Milano. Poco dopo essere uscito – con una denuncia – ha cominciato a danneggiare le auto in sosta, con l’obiettivo di trovare qualcosa da rubare all’interno.

Danneggia tredici auto in strada

Ãˆ cosÃ¬ che i carabinieri del Nucleo Radiomobile s’imbattono su di lui nelle prime ore della mattina di mercoledÃ¬ e lo arrestano. Ãˆ uno spagnolo di 23 anni, ora accusato di danneggiamento e tentato furto. In totale avrebbe rovinato 13 auto: addosso i militari gli hanno trovato due martelletti rompivetro e un arnese multiuso, tutti sequestrati.

Prova un furto anche in hotel

Oltre alle vetture, tutte parcheggiate in via Custode e nelle vie limitrofe, nella sua alba di follia, il ventitreenne avrebbe anche cercato di forzare la porta d’ingresso di un albergo per provare a entrarci. L’arrestato Ã¨ stato poi trattenuto nelle camere di sicurezza.
www.milanotoday.it

Articoli correlati

volante polizia

Ruba in pizzeria, poi prende a pugni gli agenti: arrestato straniero

obitorio

Milano, rubavano gioielli ai morti: indagati 6 dipendenti del Comune

Firenze furto moto

Firenze, straniero distrugge la vetrina di una concessionaria per rubare una moto

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *