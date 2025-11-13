Orban: ‘in Ucraina una rete mafiosa con innumerevoli legami con Zelensky’

ImolaOggiEUROPA UE, News 2025

Viktor Orban

“L’illusione dorata dell’Ucraina sta crollando. Una rete mafiosa in tempo di guerra con innumerevoli legami con il Presidente Zelenskyy Ã¨ stata smascherata. Il ministro dell’Energia si Ã¨ giÃ  dimesso e il principale sospettato Ã¨ fuggito dal Paese.

Questo Ã¨ il caos in cui l’Ã©lite di Bruxelles vuole riversare i soldi dei contribuenti europei, dove tutto ciÃ² che non viene sparato in prima linea finisce nelle tasche della mafia della guerra. Follia.

Grazie, ma non vogliamo avere niente a che fare con tutto questo. Non invieremo i soldi del popolo ungherese in Ucraina. Potrebbero essere utilizzati in modo molto migliore a casa: solo questa settimana abbiamo raddoppiato l’indennitÃ  per i genitori affidatari e approvato la quattordicesima mensilitÃ .

In ogni caso, dopo tutto questo, non cederemo certo alle richieste finanziarie e ai ricatti del presidente ucraino. Ãˆ ora che Bruxelles capisca finalmente dove vanno a finire veramente i suoi soldi.”

Lo scrive Viktor Orban su X.

Articoli correlati

Volodymyr Zelensky

Zelensky: “Putin scatenerÃ  una guerra entro il 2030”

Zelensky e von der Leyen

Von der Leyen: altri 6 miliardi di euro a Kiev

Oleksandr Dubinsky

Deputato ucraino: “Per i corrotti questa guerra Ã¨ una miniera d’oro. PiÃ¹ dura, piÃ¹ diventano ricchi”

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *