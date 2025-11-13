Orban: ‘in Ucraina una rete mafiosa con innumerevoli legami con Zelensky’

“L’illusione dorata dell’Ucraina sta crollando. Una rete mafiosa in tempo di guerra con innumerevoli legami con il Presidente Zelenskyy Ã¨ stata smascherata. Il ministro dell’Energia si Ã¨ giÃ dimesso e il principale sospettato Ã¨ fuggito dal Paese.
Questo Ã¨ il caos in cui l’Ã©lite di Bruxelles vuole riversare i soldi dei contribuenti europei, dove tutto ciÃ² che non viene sparato in prima linea finisce nelle tasche della mafia della guerra. Follia.
Grazie, ma non vogliamo avere niente a che fare con tutto questo. Non invieremo i soldi del popolo ungherese in Ucraina. Potrebbero essere utilizzati in modo molto migliore a casa: solo questa settimana abbiamo raddoppiato l’indennitÃ per i genitori affidatari e approvato la quattordicesima mensilitÃ .
In ogni caso, dopo tutto questo, non cederemo certo alle richieste finanziarie e ai ricatti del presidente ucraino. Ãˆ ora che Bruxelles capisca finalmente dove vanno a finire veramente i suoi soldi.”
Lo scrive Viktor Orban su X.
The golden illusion of Ukraine is falling apart. A wartime mafia network with countless ties to President @ZelenskyyUa has been exposed. The energy minister has already resigned, and the main suspect has fled the country.
This is the chaos into which the Brusselian elite want toâ€¦ pic.twitter.com/C1nuQV7HsT
