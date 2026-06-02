SCIE CHIMICHE, ‘mettete fine a questo crimine!’

di Armando Manocchia – Pur nella consapevolezza che ‘chi controlla il tempo controlla il mondo’, che alcuni imbecilli considereranno questo articolo una teoria del complotto, ignorando che il complottista è colui che il complotto lo ordisce e non chi lo subisce, e sebbene esperimenti di modificazione climatica estremamente pericolosi vengono condotti dai governi di tutto il mondo già da oltre un secolo, purtroppo la stragrande maggioranza della popolazione ignora questi programmi criminosi, criminogeni e criminali che stanno avvelenando persone, acqua, aria e suolo.

Una delle ragioni di questa sorprendente ignoranza, riguardo a una delle più grandi operazioni di ingegneria sociale (Covid) e alla narrazione sul cambiamento climatico, è che i governi non soltanto godono dell’immunità grazie a leggi create ad hoc e che i loro dipendenti che portano avanti questi programmi di modificazione climatica sono soggetti al segreto di Stato, ma il metodo impiegato per nascondere questi programmi al pubblico, ovvero un accordo con le autorità internazionali dell’informazione per etichettare sistematicamente le scie chimiche come teorie del complotto.

Google, Wikipedia, agenzie di stampa, piattaforme scientifiche ed educative hanno promosso e pubblicato false dichiarazioni su questi programmi, al fine di tenere la gente all’oscuro.

Ma, il principale modo in cui è possibile la modificazione meteorologica è attraverso le scie chimiche.

Sebbene questo termine sia di uso comune tra coloro che camminano a testa alta e possono scorgere un gran numero di aerei che notte e giorno, spruzzano simultaneamente sostanze chimiche sulle nostre teste, nella letteratura scientifica, il termine “scia chimica” non viene utilizzato, sembra vietato; al suo posto si preferiscono espressioni suggetive come “inseminazione delle nuvole”, “iniezione di aerosol stratosferico” e “dispersione di aerosol stratosferico”, descrizioni intellettualoidi, ma si tratta sempre e comunque di operazioni che descrivono esattamente ciò che sono le scie chimiche e cioè: sostanze chimiche iniettate nell’atmosfera per bloccare la luce solare e impedire che raggiunga la Terra, e per manipolare artificialmente il tempo e il clima.

Si nascondono dietro un dito dicendo che sono scie di condensazione degli aerei. Nulla di più falso. La differenza tra scie chimiche e scie di condensazione è sostanziale.

Le scie chimiche, o iniezioni di aerosol stratosferico, sono visibili sotto forma di lunghe nubi bianche che non evaporano, ma persistono e si espandono, formando ampi veli che possono coprire l’intero cielo per una vasta area di molti chilometri.

Vi avverto che se cercate su internet maggiori informazioni su questi metodi di modificazione meteorologica, scoprirete che tali informazioni sono accuratamente tenute nascoste al pubblico.

Invece di spiegare onestamente cosa siano le scie chimiche, Google permette di fornire solo informazioni false, affermando erroneamente che tutte queste nuvole bianche lineari siano sempre scie di condensazione.

Ma, una scia di condensazione non è altro che condensa creata dai gas di scarico di un aereo. Non ha nulla a che vedere con la modifica del clima. Le scie di condensazione sono visibili solo per un tempo breve, poiché la condensa evapora rapidamente.

Le scie chimiche invece si distinguono facilmente dalle normali scie di condensazione, perché non evaporano, ma si espandono fino a creare una vasta coltre nuvolosa tossica che può estendersi per molti chilometri, ricoprendo ampie aree. Questo strato blocca la luce solare e interferisce con il naturale equilibrio dei sistemi meteorologici.

Di recente, Robert F. Kennedy Jr. ha confermato pubblicamente la realtà delle scie chimiche con una dichiarazione sorprendente in un post su X che conteneva la testimonianza di un informatore, al quale Kennedy ha risposto: ‘Metteremo fine a questo crimine.’

Il post, ha riacceso il dibattito online su queste operazioni criminali, accuratamente celate, volte a manipolare artificialmente il tempo e il clima.

Armando Manocchia