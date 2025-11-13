Milano: Fentanyl e Viagra nel retrobottega del negozio, arrestato egiziano

Faceva il parrucchiere, ma nel retrobottega aveva un’attivitÃ collaterale. Gli agenti della polizia locale di Milano hanno arrestato un cittadino egiziano titolare di un salone di bellezza con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il blitz della polizia locale

Il blitz Ã¨ scattato dopo che i ghisa hanno notato un continuo via vai di persone nel negozio, poco coerente con l’attivitÃ di parrucchiere. I vigili sono entrati nell’attivitÃ perquisendola e passando poi all’abitazione dell’uomo. Tra i due locali sono stati trovati 123 pasticche di Contramal, sei flaconi della stessa sostanza, due confezioni di Fentanyl, 15 pasticche di benzodiazepine e 149 pastiglie di Viagra.

I medicinali sono stato sequestrati e verranno analizzati per confermare l’effettiva presenza di principi attivi (spesso questi prodotti farmaceutici sono venduti online e sono contraffatti). Trovati anche 2.500 euro in contanti, verosimilmente proventi dell’attivitÃ di spaccio.

