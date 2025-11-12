Intervento di Oleksandr Dubinsky, deputato del popolo della Verkhovna Rada dell’Ucraina

“Presidente Trump!

In Ucraina è scoppiato un grave scandalo di corruzione, che coinvolge direttamente Volodymyr Zelensky e i suoi più stretti collaboratori. Milioni di dollari dei contribuenti statunitensi, stanziati per sostenere il settore energetico ucraino, sono stati rubati dalla cerchia ristretta di Zelensky.

Stavano rubando denaro in grandi quantità, proveniente direttamente dai conti della Federal Reserve statunitense.

Ogni pagamento effettuato da Energoatom, la società statale ucraina che gestisce tutte le centrali elettriche, è stato tassato da Zelensky al 15%.

Solo gli Stati Uniti hanno fornito 5 miliardi di dollari in assistenza energetica, il che significa che Zelensky ha personalmente rubato 750 milioni di dollari agli Stati Uniti.

Signor Presidente, se questa è la cifra che ha rubato da soli 5 miliardi di dollari, quanto pensa che abbia preso dai 350 miliardi di dollari distribuiti da Joe Biden?

C’è urgente bisogno sia di un’indagine dell’FBI sia di un controllo completo degli aiuti americani inviati all’Ucraina.

Il popolo americano merita di sapere quanto hanno rubato Zelensky e la sua rete criminale – perché stanno usando quei soldi per finanziare campagne di fake news volte a screditare le vostre iniziative di pace.

Per loro, questa guerra è una miniera d’oro. Più dura, più diventano ricchi.

Zelensky è diventato così sfacciato da aver addirittura portato alla Casa Bianca due dei principali sospettati di questo scandalo di corruzione per incontrarvi: il ministro dell’Energia Svitlana Hrynchuk, attualmente sotto inchiesta da parte dell’Ufficio nazionale anticorruzione dell’Ucraina, e il ministro della Difesa Rustem Umerov, anch’egli attualmente sotto inchiesta per lo stesso caso.

Hrycnhuck ha ricevuto tangenti da fondi sottratti destinati alla costruzione di infrastrutture di protezione per gli impianti energetici dell’Ucraina, un progetto finanziato con 5 miliardi di dollari dagli Stati Uniti.

Quelle difese non sono mai state costruite. Il denaro è stato rubato da un gruppo criminale guidato dal più caro amico e “portafoglio” personale di Zelensky, Tymur Mindich.

Zelensky si è circondato di ladri. Li nomina ministri, li nomina ambasciatori negli Stati Uniti e li fa entrare con orgoglio alla Casa Bianca.

Ubriaco di soldi rubati, ha perso completamente il contatto con la realtà.

Ma il suo posto non è a Washington: il suo posto è in prigione.

Un’indagine dell’FBI @FBIDirectorKash sulla corruzione ucraina potrebbe contribuire ad avvicinare la pace, qualcosa di cui il mio Paese ha urgente bisogno.

E in questo momento, tu, Presidente Trump, sei l’unico che può far sì che ciò accada.”