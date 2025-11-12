Crosetto, ‘non vado piÃ¹ a Washington. Preparo aiuti per Kiev’

“Non vado piÃ¹ a Washington, vado all’E-5 a Berlino”

Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto interpellato a margine dell’Aula della Camera in seguito all’articolo di Repubblica sulle resistenze interne alla maggioranza sull’acquisto di armi americane per Kiev.

Crosetto ha negato che ci siano state pressioni politiche e a chi gli ha chiesto se si stia parlando dell’acquisto di armi statunitensi, ha risposto: ”Io sto preparando il dodicesimo pacchetto e quindi a breve andrÃ² a presentarlo al Copasir”. A chi ha rimarcato che sono cose diverse, il ministro ha replicato: “Sono aiuti anche consistenti all’Ucraina”. ANSA