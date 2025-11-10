Roma, straniero ubriaco si arrampica sulla chiesa di Santa Maria dei Miracoli

vigili del fuoco

Ha utilizzato un’impalcatura come scala ed Ã¨ salito sul cornicione di una delle cosiddette chiese gemelle di piazza del Popolo

Protagonista dell’acrobatica follia Ã¨ stato un uomo, recuperato poi dai soccorritori e accompagnato in ospedale.
Arrampicato sulla chiesa di Santa Maria dei Miracoli.Â Ad attirare l’attenzione di turisti e passanti che si trovavano in piazza del Popolo intorno alle 22:30 di domenica sera Ã¨ stata la figura di un uomo, in bilico sopra uno dei cornicioni superiori della chiesa di Santa Maria dei Miracoli.

L’uomo era visibilmente alterato dall’abuso di alcol. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di San Lorenzo in Lucina. Alzata l’autoscala, Ã¨ stato recuperato dai pompieri.

Identificato come un senza dimora italiano di origini brasiliane di 47 anni, l’uomo Ã¨ stato affidato alle cure del personale del 118 e trasportato in codice rosso psichiatrico all’ospedale Santo Spirito.
