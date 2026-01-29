Furto in cattedrale a Lamezia, rubata corona d’argento da immagine sacra

LAMEZIA TERME, 29 GEN – Furto stamane all’interno della cattedrale di Lamezia Terme dove ignoti hanno sottratto una corona d’argento, opera di Gerardo Sacco, applicata in rilievo sull’immagine del Bambino GesÃ¹ in un dipinto con la Madonna, lasciando visibili segni che hanno danneggiato l’opera e privando il quadro di un elemento simbolico fondamentale della composizione originale.

I ladri, evidentemente disturbati, non sono riusciti a rubare l’altra corona in rilievo sull’immagine della Madonna. Un gesto deprecabile che ha amareggiato non poco il parroco del duomo cittadino, la chiesa piÃ¹ importante di Lamezia, don Giancarlo Leone. “Un gesto che non si puÃ² commentare, oltre che per il luogo in cui Ã¨ avvenuto e per l’importante valore della corona, anche per il danno e lo sfregio arrecato al quadro. La chiesa era aperta fin dalle 7:30 come ogni mattina, Ã¨ stato un fedele che mi ha avvisato. Spero che chiunque sia stato si ravveda”, ha detto il sacerdote. (ANSA)

