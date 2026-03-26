Caraibi, nuovo raid Usa contro presunta nave narcos: quattro morti

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raid Usa contro presunta nave narcos

Gli Stati Uniti hanno sferrato un nuovo attacco contro una presunta “nave della droga” nel Mar dei Caraibi

Nello scontro sono morte quattro persone che si trovavano a bordo del veliero. La notizia è stata diffusa dal Comando sud tramite un post su X in cui è stato spiegato che l’imbarcazione “stava transitando lungo rotte note per il narcotraffico nei Caraibi ed era impegnata in operazioni di traffico di stupefacenti”. Quest’ultimo attacco porta il bilancio delle vittime dei raid americani sulle “navi della droga” a quota 163.
tgcom24.mediaset.it

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