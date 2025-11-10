BILL GATES: “Se smettessimo di finanziare tutti i vaccini e questo facesse risparmiare 0,1°C, sarebbe un compromesso intelligente?”

“In un raro momento di sincerità, Gates è sembrato prendere le distanze dalla lobby radicale per il clima, suggerendo che salvare i bambini con i vaccini potrebbe essere più importante che perseguire obiettivi di temperatura netta zero.

“L’obiettivo non era forse quello di migliorare la vita delle persone?”, ha chiesto. “Dovremmo vaccinarle contro il morbillo o dovremmo impegnarci in qualche attività legata al clima?”

Detto da un uomo che ha investito miliardi sia nei vaccini che nell’ingegneria climatica, questo suona meno come un atto di umiltà e più come un’ammissione che il fanatismo climatico è andato troppo oltre.

Ma non fatevi illusioni: Gates non cederà il controllo.

Lo sta ridefinendo.

Inquadrare la salute della popolazione, la vaccinazione e l’intervento sul clima come un’unica missione: gestire l’umanità stessa.

Non si tratta di un passo indietro rispetto all’agenda.

È la fase successiva: la maschera umanitaria della tecnocrazia.”

Lo scrive su X Jim Ferguson, pubblicando il video.