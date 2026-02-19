Bill Gates annulla discorso al vertice indiano sull’IA dopo il caso Epstein

NUOVA DELHI, 19 FEB – Bill Gates ha annullato il suo discorso previsto per oggi a un importante vertice sull’intelligenza artificiale in India. Lo ha dichiarato la Fondazione Gates, dopo che il fondatore di Microsoft Ã¨ stato menzionato nei file del finanziere e molestatore sessuale Jeffrey Epstein.

“Dopo un’attenta valutazione, e per garantire che l’attenzione rimanga sulle prioritÃ  chiave del vertice sull’intelligenza artificiale, Gates non terrÃ  il suo discorso”, ha dichiarato la fondazione in un comunicato, aggiungendo che un altro alto funzionario del colosso informatico parlerÃ  al suo posto. (ANSA)

