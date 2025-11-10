BBC, Trump: “giornalisti corrotti, persone disoneste”

Trump

“I vertici della Bbc, incluso Tim Davie, il capo, si sono dimessi/licenziati perché sono stati sorpresi a ‘manipolare’ il mio ottimo (perfetto!) discorso del 6 gennaio. Grazie al Telegraph per aver smascherato questi ‘giornalisti’ corrotti”. Lo ha scritto Donald Trump su Truth.

“Sono persone molto disoneste che hanno cercato di mettere a repentaglio le elezioni presidenziali. Oltre a tutto, provengono da un Paese straniero, che molti considerano il nostro alleato numero uno. Che cosa terribile per la democrazia”, ha aggiunto. Sulla vicenda è intervenuto anche il ministero degli Esteri israeliano che ha accolto con favore il terremoto che ha colpito i vertici della Bbc: “Le dimissioni evidenziano la natura faziosa che da tempo caratterizza la copertura mediatica della Bbc su Israele. Per troppo tempo, hanno diffuso disinformazione che ha alimentato l’antisemitismo e l’estremismo”.

Le accuse di manipolazione al centro della crisi alla Bbc

L’accusa mossa contro la Bbc riguarda la manipolazione del discorso pronunciato da Donald Trump il 6 gennaio 2021, poche ore prima dell’assalto al Campidoglio di Washington. Secondo le critiche, il montaggio realizzato per un documentario avrebbe omesso il passaggio in cui l’allora presidente Usa invitava i suoi sostenitori a manifestare pacificamente (e facendo passare quindi il messaggio opposto di un incitamento alla rivolta). Tale taglio, giudicato fuorviante da diversi osservatori e amplificato da un dossier interno diffuso dal Daily Telegraph, ha sollevato dubbi sull’imparzialità e sulla correttezza editoriale dell’emittente pubblica britannica. La controversia, divenuta presto di rilievo istituzionale, ha portato alle dimissioni del direttore generale Tim Davie e della responsabile dell’informazione Deborah Turness, entrambe ufficializzate domenica dalla stessa Bbc.

Davie: “Ci sono stati degli errori e me ne assumo la responsabilità”

“Ci sono stati degli errori – afferma Davie nella dichiarazione in cui comunica le sue dimissioni – e, in quanto direttore generale, devo assumerne la responsabilità ultima. In questi tempi sempre più polarizzati, la Bbc ha un valore unico e parla al meglio di noi. Contribuisce a rendere il Regno Unito un posto speciale; straordinariamente gentile, tollerante e curioso. Come tutte le organizzazione pubbliche, la Bbc non è perfetta e dobbiamo sempre essere aperti, trasparenti e responsabili. Pur non essendo l’unica ragione, l’attuale dibattito su Bbc News ha comprensibilmente contribuito alla mia decisione”.
