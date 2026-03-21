Leone XIV a Tgcom24: ‘contrastate le fake news’

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Leone XIV

CITTÃ€ DEL VATICANO, 21 MAR – In occasione del venticinquesimo anniversario della fondazione di Tgcom24, Papa Leone XIV ha inviato una lettera al direttore Andrea Pucci e alla redazione, esprimendo apprezzamento per il servizio svolto dalla testata giornalistica di Mediaset. “Desidero far pervenire il mio cordiale saluto e il mio apprezzamento per il servizio che questa testata giornalistica svolge quotidianamente a favore dell’informazione.Â In un tempo segnato da significativi cambiamenti e da parole troppo spesso gridate sul web, il compito dei media diventa una missione importante”.

“Vi esorto a continuare a costruire ponti di dialogo, favorendo una narrazione che non si fermi alla superficie della cronaca, ma che sappia guardare con rispetto, solidarietÃ  e compassione alle periferie della sofferenza”.

Il Pontefice richiama inoltre la responsabilitÃ  etica del lavoro giornalistico: “La ricerca della veritÃ  richiede di essere sempre accompagnata da un profondo senso di responsabilitÃ  etica, contrastando la diffusione di fake news e promuovendo una cultura dell’incontro che unisca le diverse anime della nostra societÃ . L’informazione, quando Ã¨ libera e rispettosa della dignitÃ  umana, diventa uno strumento potente per edificare il popolo dei lettori e degli ascoltatori in cammino verso una pace disarmata e perseverante”. (ANSA)

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