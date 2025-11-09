Roma, 25enne pestato e accoltellato: arrestati tre 19enni nordafricani

ImolaOggiCRONACA, NEWS

polizia notte ambulanza

Aggredito e lasciato a terra. Colpito piÃ¹ volte con un oggetto appuntito. Vittima un gambiano di 25 anni che Ã¨ stato trasportato in ospedale dove versa in gravi condizioni. Gli aggressori, tre giovani, sono stati fermati dopo due giorni di indagini. I fatti sono accaduti la mattina di martedÃ¬ 4 novembre tra via Giovanni Giolitti e via Daniele Manin, al capolinea del tram.

Giovane aggredito in strada all’Esquilino

Le violenze sono maturate in pochi secondi. Il 25enne verso le 6:30 Ã¨ stato avvicinato da tre ragazzi – tutti 19enni, uno del Marocco e due originari della Tunisia – che portavano a mano due bici elettriche e un monopattino. All’improvviso, per motivi ancora da accertare, il malcapitato Ã¨ stato raggiunto con piÃ¹ colpi sferrati con un oggetto appuntito, forse un coltello ma non Ã¨ ancora chiaro cosa sia stato utilizzato per ferirlo. Inoltre, Ã¨ stato preso anche a calci e lasciato a terra. I tre sono poi scappati in direzione della stazione ferroviaria. Da qui sono saliti su un treno diretto a Napoli, per poi fermarsi nella zona di Campoleone.

25enne ferito e soccorso in ospedale

Il ragazzo ferito si Ã¨ trascinato per alcuni metri, fino a quando non Ã¨ stato incrociato da una ambulanza che passava in quel momento in zona. Immediatamente soccorso, Ã¨ stato accompagnato all’ospedale San Giovanni in gravi condizioni: attualmente Ã¨ ricoverato nel reparto di terapia intensiva.

Le indagini

Dal nosocomio di via dell’Amba Aradam Ã¨ arrivata la segnalazione alle forze dell’ordine, che insieme agli agenti della Polfer hanno avviato le indagini per rintracciare i tre. Dalle immagini di videosorveglianza, e dalla ricostruzione del percorso effettuato dagli aggressori, sono stati raccolti gli elementi che hanno portato all’individuazione dei 19enni. Infatti, il primo Ã¨ stato notato la sera di giovedÃ¬ 6 novembre in piazza Trilussa, a Trastevere. Gli altri due, invece, sono stati scovati nella notte tra il 6 e il 7 novembre ad Aprilia, in una casa abbandonata. I vestiti indossati e il ritrovamento sia delle bici elettriche che del monopattino hanno cristallizzato il quadro. Oltretutto, dai video passati al setaccio Ã¨ stato appurato che uno dei due ragazzi tunisini, la sera dell’aggressione, si era ferito alla mano destra. E le immagini avevano catturato l’istante in cui si tamponava la lesione con uno straccio. Ferita, peraltro, che presentava al momento del ritrovamento.

Tre fermati

Gli aggressori sono stati sottoposti a fermo di polizia giudiziaria con l’accusa di tentato omicidio. Il 19enne originario del Marocco Ã¨ stato condotto nel carcere di Rebibbia, gli altri due – invece – nella casa circondariale di Latina.https://www.romatoday.it

Articoli correlati

Roma, manomettevano sportelli bancomat per rubare denaro, arrestati tre rumeni

Roma, manomettevano sportelli bancomat per rubare denaro, arrestati tre rumeni

Roma, crollo Torre dei Conti

Roma, crolla parte Torre dei Conti: grave operaio 64enne

carabinieri e ambulanza

Turista investita da un monopattino, cade a terra e un algerino la rapina

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *