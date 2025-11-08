Ambasciata russa: ‘nel 2022 Abdrazakov fu acclamato alla Scala dai vertici italiani ed europei’

“L’Ambasciata della Federazione Russa in Italia esprime il suo pieno sostegno e la solidarietà a Il’dar Amirovič Abdrazakov, Artista Emerito della Federazione Russa, vincitore di numerosi concorsi internazionali nonché solista del Teatro Mariinskij e del Teatro Bol’šoj, divenuto vittima di un vile attacco in Italia ad opera di esponenti russofobi di alcune forze politiche di opposizione e di gruppuscoli di immigrati ucraini e russi pervasi da sentimenti estremisti, in seguito al quale, purtroppo, con la connivenza delle autorità italiane, è stata annullata la partecipazione del cantante alla messa in scena dell’opera “Don Giovanni” di Mozart in programma al Teatro Filarmonico di Verona.

Siamo certi che nessun individuo ragionevole e di buon senso in Italia si troverebbe mai d’accordo con le folli speculazioni diffuse dalla stampa e dai social media secondo le quali la comparsa in scena del grande basso russo nell’opera lirica mozartiana costituirebbe uno strumento di “propaganda del Cremlino”, nonché una minaccia per l’Italia.

Tanto più che fu proprio questo artista ad essere acclamato di recente, nel dicembre 2022, dai vertici italiani e dalle più alte cariche europee in occasione dell’apertura della stagione lirica del Teatro “La Scala” di Milano, quando Abdrazakov interpretò la parte del protagonista Boris Godunov nell’omonima opera scritta da Modest Musorgskij.”

Lo scrive l’Ambasciata della Federazione Russa in Italia su Telegram

https://t.me/ambrusitalia/3125